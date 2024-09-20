Боррель заявил о серьезном технологическом отставании Европы

В Европе наблюдается серьезное технологическое отставание, которое в геополитическом контексте становится очень угрожающим. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Lenta.ru

Глава евродипломатии сделал соответствующее заявление на фоне невыполнения обещания поставить Украине один миллион боеприпасов. «Мы далеки от того, чтобы пополнить запасы наших армий. Мы далеки от того, чтобы оказать Украине всю необходимую помощь», — подчеркнул он. ТАСС

Ранее Евросоюз перечислил в Еврокомиссию первый транш в размере 1,4 млрд евро из средств от замороженных активов России в первую неделю августа. Однако, как подчеркнул Боррель, Евросоюз сталкивается с проблемами при реализации обещаний военной помощи Украине, включая затягивание чешской инициативы по поставкам боеприпасов Киеву. Деловая газета «Взгляд»