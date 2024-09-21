В Германии высказались о судьбе конфликта на Ближнем Востоке

Немецкое правительство с особой обеспокоенностью наблюдает за событиями на Ближнем Востоке, где нарастает противостояние Израиля и движения «Хезболла», однако уверено, что эскалации конфликта еще можно избежать, заявил представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт. По его словам, которые передает ТАСС, в ходе последних событий в Ливане погибло немало мирных людей. Представитель Германии также выразил полную поддержку Израилю.

Правительство ФРГ с большой обеспокоенностью следит за недавней эскалацией ближневосточного конфликта в Ливане. <...> Правительство ФРГ убеждено, что дальнейшая эскалация не является неизбежной, — заявил Хебештрайт.

Он добавил, что противостояние не должно привести к широкомасштабному конфликту, в противном случае «ужасные» последствия наступят для жителей всего региона, а разрушения могут стать катастрофическими. Представитель кабмина выразил уверенность, что сейчас еще та стадия, когда противоречия можно уладить дипломатическим языком, и все стороны конфликта должны стремиться к этому не только словами, но и действиями.

В Израиле назвали последствия воздушной бомбардировки Бейрута

Ранее в Ливане сообщили что количество жертв удара израильских военных по Бейруту выросло до 31 человека. По данным Минздрава, в результате атаки пострадали 68 человек.