Эрдоган добивается встречи с Харрис в Нью-Йорке

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в преддверии Генассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) добивается встречи с кандидатом в президенты Соединенных Штатов Камалой Харрис в Нью-Йорке с целью поддержать тенденцию на улучшение отношений между двумя государствами. Газета.Ru

По сведениям Bloomberg, Харрис, претендующая на высший государственный пост от демократов на грядущих выборах в США, прибудет в Нью-Йорк в воскресенье для участия в мероприятии по сбору средств на свою предвыборную кампанию. Турецкий президент запросил встречу с Харрис и ждет ответа от ее команды. Эрдоган также открыт для встречи с кандидатом в вице-президенты США от демократов Тимом Уолцем, указывает агентство. ТАСС

Ранее в Турции заявили, что Соединенные Штаты взяли на вооружение стратегию использовать санкции в отношении РФ как инструмент давления против стран, которые имеют торговые связи с Россией. Lenta.ru