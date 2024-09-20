Иран в ближайшее время ответит Израилю на ликвидацию 31 июля в Тегеране главы политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Об этом заявил руководитель канцелярии верховного лидера исламской республики аятоллы Али Хаменеи Мохаммад Мохаммади Гольпайегани.

"Ожидается, что ответ на этот шаг сионистского режима (имеется в виду Израиля - прим. ТАСС) будет дан в скором времени", - приводит слова шиитского богослова агентство IRNA.

"Отвратительная вражеская пропаганда сегодня делает правду ложью, а ложь правдой. Если вы хотите, чтобы ваши дети не пострадали от злонамеренной вражеской пропаганды, посещайте мечеть для пятничного намаза", - добавил глава аппарата Хаменеи.

Гольпайегани указал на двойные стандарты правозащитников. По его словам, они "молчат, когда 41 тыс. палестинцев в секторе Газа, большая часть которых женщины и дети, убиты жестоким сионистским режимом".