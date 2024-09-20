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Армия Израиля нанесла удар по Бейруту

© Соцсети

Военнослужащие Армии обороны Израиля нанесли прицельный удар в столице Ливана городе Бейрут, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ в своем Telegram-канале. Там добавили, что подробности атаки будут представлены позднее.

Армия обороны Израиля нанесла прицельный удар по Бейруту. На данный момент никаких изменений в директивах Командования тыла нет. Мы обновим информацию о любых изменениях, — сказано в сообщении.

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Зеленский рассказал о жизни Украины по «плану Б»

Владимир Зеленский подготовил лишь один план разрешения конфликта с Россией - это «план победы», который был широко анонсирован около месяца назад, а плана Б у Украины нет, так как страна уже в нем живет.

«Касательно нашего плана. Мне вчера журналист поставила вопрос: "А что будет, если президент Байден не поддержит ваш план? Есть план Б?" Я откровенно ответил, что мы уже в плане Б, мы в нем живем и боремся», — сказал он.

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Названа средняя цена нового автомобиля в России

Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России в августе 2024 года составила 3,03 млн рублей. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«Рост средневзвешенной цены в августе эксперты агентства объясняют изменением структуры реализации новых легковых машин. Так, немного выросла рыночная доля у премиальных автомобилей. Кроме этого, продажи «китайцев» установили очередной рекорд. Это связано с введением с 1 октября новой шкалы утильсбора», — говорится в сообщении «Автостата».

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Путин заявил о новом политическом оружии против России

Путин заявил о новом политическом оружии против России. Об этом он рассказал на совещании с постоянными членами Совета Безопасности.

«Последние годы история очень часто используется в современной политике как средство достижения определенных политических целей в отношении нашей страны. Причем делается это зачастую весьма недобросовестным способом», — сказал Путин.

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Спрос на аренду квартир в Москве достиг рекордного уровня

За минувший месяц и сентябрь спрос на долгосрочную аренду жилья в Москве стал рекордным с 2020 года. При этом предложение оказалось минимальным, сообщает РБК со ссылкой на релиз аналитиков риелторской компании «Инком-Недвижимость».

Риелторы отмечают, что число запросов от арендаторов в Москве на 16% больше уровня такого же периода 2023 года. К 2020 году спрос на съемные квартиры в Москве продемонстрировал рост вдвое.

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В Минобороны раскрыли подробности о боях в Курской области

За минувшие сутки, 19 сентября, сорваны попытки контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в трех населенных пунктах Курской области. Подробности о боях в российском регионе раскрыли в Минобороны РФ.

По данным ведомства, украинские солдаты пытались провести контратаки в направлении населенных пунктов Кремяное, Любимовка и Малая Локня.

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Сын певицы Понаровской внезапно умер в Москве

© Соцсети

Сын знаменитой эстрадной певицы Ирины Понаровской скончался в пятницу в Москве. Причина смерти сейчас выясняется, сообщает «МК».

По данным издания, Энтони Родд почувствовал себя плохо в своей квартире на Трифоновской улице сегодня около 5 часов утра. Его супруга вызвала скорую помощь, однако медикам не удалось спасти мужчину. Ему было 39 лет. У Родда остались супруга и двое детей.

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Названы причины ослабления рубля

С начала недели российская валюта тестирует локальные минимумы, в том числе юань вырос до максимума с апреля, а доллар впервые с августа поднялся выше 92 рублей. Опрошенные «Коммерсантом» эксперты считают динамику совпадением ряда факторов.

Ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева напомнила, что Центробанк почти до нуля сократил продажи юаней, что повлияло на предложение валюты.

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У части россиян заработал YouTube

Видеохостинг YouTube заработал в прежнем режиме у части пользователей из России. Об этом сообщает «Эксплойт» в Telegram-канале.

«В России заработал YouTube, сообщают пользователи по всему интернету», — говорится в публикации.

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Семья Дани Милохина покинет Анапу из-за угроз

Приемная семья Дани Милохина приняла решение уехать из Анапы после поджога их дома. Об этом сообщает Mash.

Как утверждается, Дмитрий Тюленев, его супруга и трое детей вынуждены бежать, так как боятся расправы. Напомним, что поджог произошел в ночь с 14 на 15 сентября.

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