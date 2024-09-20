Ирландский блогер Чей Боуз раскритиковал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, заявив, что она игнорирует преследования журналистов на Украине и коррупцию в стране. Об этом Боуз написал в соцсети X.

Фон дер Ляйен прибыла в Киев утром 20 сентября. Глава Еврокомиссии обсудила с украинскими властями подготовку страны к зиме и планы Киева по вступлению в ЕС. Фон дер Ляйен также сообщила, что ЕС выделит Украине кредит в 35 миллиардов евро.

«Фон Дер Лгунья приехала в Киев. Чтобы починить отопление», - так ее визит прокомментировал Боуз.

Он обвинил главу ЕК в игнорировании убийств и похищений на Украине. Также он заявил, что Фон дер Ляйен не волнуют преследования журналистов в стране.