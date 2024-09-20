Зеленский рассказал о жизни Украины по «плану Б»

Владимир Зеленский подготовил лишь один план разрешения конфликта с Россией - это «план победы», который был широко анонсирован около месяца назад, а плана Б у Украины нет, так как страна уже в нем живет. Российская газетаб

«Касательно нашего плана. Мне вчера журналист поставила вопрос: "А что будет, если президент Байден не поддержит ваш план? Есть план Б?" Я откровенно ответил, что мы уже в плане Б, мы в нем живем и боремся», — сказал он. Lenta.ru

Ранее стало известно, что западные страны требуют от Киева создать реалистичный «план Б». Как уточнялось, на Западе призывают Украину поставить реалистичные военные цели. Это связали с тем, что в западных государствах ослабевает общественная поддержка главных сторонников Киева. Ura.Ru