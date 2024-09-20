Зеленский захотел поставить точку в конфликте с Россией

В конфликте Украины и России должна быть поставлена точка в 2024 году. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, передает «Интерфакс-Украина».

Зеленский заявил в ходе совместной конференции с главой Европейской комиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен о намерениях поставить точку в конфликте в 2024 году. При этом он назвал свою «формулу мира» единственным способом урегулирования конфликта.

«Мы должны максимально усилить Украину, чтобы уже в этом году организовать второй "саммит мира" — саммит, который сможет поставить точку в этом конфликте», — подчеркнул политик.

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Он также добавил, что конференция должна привести к окончательному урегулированию противостояния с Россией.

Ранее постоянный представитель США при Организации Объединенных Наций (ООН) Линда Томас-Гринфилд прокомментировала план Зеленского по урегулированию. По ее мнению, предложение политика может сработать.