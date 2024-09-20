Украину предупредили о риске повторения судьбы Российской империи

Украина экспортировала слишком много зерна и теперь ей не хватает на собственные нужды, заявил «Ленте.ру» политолог Дмитрий Журавлев. Он предупредил, что страна может повторить судьбу Российской империи, экспортировавшей много зерна, но при этом страдавшей от периодических вспышек голода.

«Украина экспортировала, чтобы зарабатывать, чтобы покупать оружие, при этом не рассчитывая свои возможности. Просто хотели выжать из зерна как можно больше. Так же, как и Российская империя, которая продавала огромные объемы, периодически сталкиваясь с голодом в стране», — напомнил политолог.

В мире, как заметил Журавлев, зерна достаточно много, его всегда можно докупить. Но Украине придется решать: тратить ресурсы на нужды конфликта или населения.

«Если урожай уже собрали, новых поступлений не будет, то это все. Дешево зерно Украине никто не продаст, а дорого — они не купят. Зерна в мире много, но оно стоит денег, на него может просто не хватить ресурсов в условиях, когда нужно покупать танки, артиллерийские установки и прочее», — объяснил собеседник «Ленты.ру».

Ранее сообщалось, что на многих перерабатывающих предприятиях Украины запасов пшеницы хватит меньше чем на месяц.