США восстанавливают авиабазу, с которой бомбили Японию

США восстанавливают авиабазу на тихоокеанском острове Тиниан, которую использовали для атомной бомбардировки Японии. Об этом пишет немецкое издание Bild.

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По данным журналистов, авиабаза была заброшена и давно поросла джунглями, однако с января 2024 года американские военные начал ее расчистку и оборудуют взлетно-посадочные полосы. Уже восстановлено более 20 млн квадратных метров асфальта, расчищены сотни гектаров джунглей.

«Пентагон выделил на этот проект почти полмиллиарда долларов. Авиабаза модернизируется в соответствии с планом «Тихоокеанская инициатива сдерживания» (Pacific Deterrence Initiative)», - отмечается в статье.

Немецкие журналисты напомнили, что остров Тиниан сыграл ключевую роль для США во Второй мировой войне, именно отсюда взлетали американские бомбардировщики, сбросившие атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. При этом с базы доступен и Китай, поэтому она может использоваться в рамках возможного американо-китайского противостояния.

Ранее начальник штаба ВМС США Лиза Франкетти представила план по повышению готовности флота к возможному конфликту с КНР в 2027 году. Он включает такие цели, как приведение сил в готовность путем устранения задержек в обслуживании флота, наращивание робототехники, создание новых командных центров, восстановление ключевой инфраструктуры, а также обучение военных.

Также вооруженные силы НАТО усиливают присутствие в западной части Тихого океана, чтобы противодействовать Китаю. Китай в свою очередь заявил, что НАТО создает нестабильность вблизи его берегов. В июле представитель МИД КНР заметил, что альянсу «не следует создавать хаос в Азиатско-Тихоокеанском регионе после того, как он создал беспорядки в Европе».