КНДР убеждена в том, что Россия одержит победу в конфликте на Украине. Об этом на IV Евразийском женском форуме сказала глава МИД КНДР Цой Сон Хи. RT на русском

«Мы убеждены, что российский народ победит и обеспечит мир и стабильность. Народ Корейской Народно-Демократической Республики выражает поддержку народу Российской Федерации в его оправданной борьбе», — заявила она. Говорит Москва

«Украинский кризис - один из геополитических кризисов, перед которым стоит сегодня международное сообщество. <...> Нарушаются интересы безопасности Российской Федерации», - добавила дипломат. ТАСС