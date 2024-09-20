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«Запад должен принять российский ультиматум»

После окончания пандемии США начали искать инструменты для ослабления России, как того требовала их геополитическая стратегия, пишет автор словацкого портала Slovo Эдуард Шебо. Словесные выпады сопровождались бесчисленными экономическими санкциями и исключением России из спортивных и культурных проектов. Затем США использовали украинский кризис, чтобы начать глобальную медиа-кампанию против России и обвинить страну в агрессии, отметил Шебо.

Автор издания заявил, что на третий год кризиса стал очевиден провал программы против России. Американские и европейские политики начинают призывать к переговорам и искать дипломатическое решение конфликта. Шебо назвал наиболее «безболезненным, дешевым и простым» способом завершить кризис принятие российского ультиматума, выдвинутого в декабре 2021 года. Россия тогда потребовала прекратить расширение НАТО на восток и закрепить нейтральный статус Украины. Эти шаги помогут предотвратить глобальный конфликт, считает автор статьи.

Выяснились новые детали о затонувшем батискафе Titan

Более года назад в Северной Атлантике, в районе, где когда-то затонул «Титаник», пропал батискаф Titan компании OceanGate. На его борту находились пятеро человек, в том числе три туриста. CBS News рассказал о событиях, предшествовавших гибели подводного аппарата.

Научный директор компании OceanGate Стивен Росс сообщил следственной комиссии, что батискаф вышел из строя всего за несколько дней до своего последнего погружения. Росс рассказал, что неисправность сотрясла подводный аппарат во время погружения, заставив людей на борту «кувыркаться», а соучредителя OceanGate Стоктона Раша - врезаться в переборку. По словам Росса, один из пассажиров тогда висел вниз головой, а двое других «умудрились втиснуться в носовую часть».

Пострадавшие от наводнений страны получат миллиарды от ЕС

ЕС выделит миллиарды евро странам Центральной Европы, инфраструктура и жилой фонд которых понесли огромный ущерб из-за сильнейших наводнений. Как сообщает Associated Press, о помощи странам объявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Глава ЕК посетила пострадавший от наводнения район на юго-востоке Польши и встретилась с главами правительств Польши, Австрии, Чехии и Словакии. Она заявила, что в первую очередь будут выделены десять миллиардов евро из так называемого фонда сплочения - для самых срочных ремонтов. Фон дер Ляйен подчеркнула, что «чрезвычайные времена требуют чрезвычайных мер». Тем временем мощная волна наводнений угрожает новым районам - сильные дожди уже стали причиной эвакуации тысячи человек в северном итальянском регионе Эмилия-Романья. В Дунае уровень воды превысил 771 сантиметр, приблизившись к рекорду в 891 сантиметр. Жертвами наводнений стали уже 24 человека.

WP предупредила о «неизбежной» войне Израиля и Ливана

Обозреватель The Washington Post Ишан Тарур считает, что операция по взрыву пейджеров членов «Хезболлы» делает неизбежной более масштабную войну Израиля и Ливана. Эта операция представляет собой тактическую победу Израиля, но в то же время загоняет регион в «спираль эскалации», считает автор.

Как отметил Тарур, США в течение последних месяцев не раз подчеркивали, что будут поддерживать Израиль «до упора», но не хотят более масштабного конфликта израильтян с «Хезболлой». Лидеры движения давали понять, что тоже не желают полномасштабной войны. При этом взрывы пейджеров убили и покалечили не только членов «Хезболлы» - погибли и пострадали сотни мирных ливанцев, в том числе дети, отметил автор статьи. Он добавил, что стратегическая цель этой атаки пока не ясна.

«Ошибочная риторика» Зеленского

Автор портала infoBRICS Лукас Лейрос обратил внимание, что Владимир Зеленский в недавнем интервью CNN «открыто призвал к террору» против граждан России. Зеленский призвал лишить россиян «комфортной жизни», заявив, что Москва не хочет переговоров, а Лейрос назвал эту риторику «ошибочной».

Автор статьи отметил, что с 2022 года лишь российская сторона неоднократно демонстрировала готовность к переговорам. Москва представила несколько мирных предложений, которые могли бы положить конец конфликту. Однако Киев отказался или проигнорировал все эти предложения, подчеркнул Лейрос. Теперь Зеленский «делает еще большую ставку на терроризм», нанося удар по дипломатии, заявил автор статьи. По его мнению, на фоне этого поддержка СВО в России вырастет еще больше, а Зеленский еще больше навредит положению Украины.