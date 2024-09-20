Миллиардер Варданян рассказал Пашиняну о целях «командировки» в Карабах

Находящийся в заключении в Азербайджане миллиардер и экс-госминистр Нагорного Карабаха (НКР, Арцах) Рубен Варданян в своем Telegram-канале заявил, что его действия были "продиктованы заботой о судьбе Арцаха и его народа". Так он ответил на вопросы премьера Армении Никола Пашиняна во время пресс-конференции 31 августа.

"Как получилось, что Варданян отказался от гражданства России? Кто ему это посоветовал? Кто его направил, командировал в Армению, кто его командировал в Нагорный Карабах, с какой целью, с какими гарантиями, с какими обещаниями?" — сказал премьер.

Миллиардер ответил, что "каждый человек думает о действиях другого, исходя из моделей и принципов своей жизни". Варданян указал, что такие вопросы премьер мог задать во время их последней встречи в 2022 году, ранее он озвучивал ему три основных пункта, которых придерживался во время своей деятельности: невмешательства в политику Армении; реализации гуманитарной миссии вне зависимости от отношений с Арменией; судьбе Нагорного Карабаха как единственного условия изменения этих подходов.

"События 2020 года и сохраняющиеся угрозы в отношении Арцаха стали для меня поворотным моментом. Все мои действия были продиктованы заботой о судьбе Арцаха и его народа", — заключил бывший государственный министр.

До этого адвокаты Варданяна обратились в ООН с жалобой на пытки их подзащитного. Юристы обвинили Баку в нарушении обязательств в рамках соблюдения конвенции против пыток и заявили, что бизнесмену "грозит неминуемая опасность"