Резолюция Европарламента с призывом разрешить Украине удары западным оружием по территории России - безумие и шаг навстречу войне, считает лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Российская газета

«Европарламент хочет тотальной войны, в данном случае следуя позиции самых агрессивных натовских «ястребов». Полное безумие показывает Евросоюз, который стремится к войне по указке Вашингтона», – отметил он. Деловая газета «Взгляд»

По мнению Филиппо, Франции необходимо срочно выйти из Евросоюза и способствовать мирному урегулированию украинского конфликта. ТАСС