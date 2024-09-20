Болгарское агентство государственной безопасности DANS заявило, что пейджеры, которые взорвались у членов «Хезболлы» в Ливане, не производились в Болгарии, передает Reuters. Газета.Ru

Спецслужбы вместе с рядом других профильных ведомств провели проверку, по результатам которой было «достоверно установлено, что никакие устройства связи, взорванные 17.09.2024 в Ливане и Сирии, не были произведены в Болгарии, импортированы в нее или экспортированы из нее». ТАСС

Ранее венгерский портал Telex сообщил, что поставку партии пейджеров осуществляла болгарская компания Norta Global Ltd. Деловая газета «Взгляд»

17 и 18 сентября в Ливане произошли массовые взрывы устройств связи членов группировки «Хезболла». Погибли 37 человек и почти 3,5 тысячи пострадали. Говорит Москва