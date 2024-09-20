Медведчук пожелал исчезновения с любых границ диктатуры Зеленского

Запад взрастил «уродливую человеконенавистническую диктатуру» Владимира Зеленского, которая должна исчезнуть с любых границ. Об этом на сайте движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

«Коллективный Запад выкормил уродливую человеконенавистническую диктатуру Зеленского и называет это демократией. И решается вопрос, быть ли этой диктатуре в границах Украины 1991 года или какие-то территории уступить», — написал он.

Медведчук подчеркнул, что страны Запада ставят вопрос о границах Украины неправильно. По его словам, «диктатуры Зеленского» не должно быть в принципе, а разграничения между русским и украинским народами не должны существовать.

Ранее Виктор Медведчук заявил, что самостоятельной Украины уже давно не существует, ни политически, ни экономически, ни юридически. По его словам, Украина способна жить лишь за счет финансирования со стороны западных государств, поскольку без их денег нечем будет выплачивать зарплаты, пенсии, а также содержать государственную инфраструктуру.