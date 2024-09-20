В Польше сообщили об активизации нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией

Нелегальные мигранты в последнее время стали чаще пытаться проникнуть в Польшу со стороны Белоруссии. Об этом сообщила Пограничная служба Польши, передает РИА Новости.

"19 сентября на границе с Белоруссией зафиксировано 165 попыток нелегального проникновения в Польшу", - рассказали пограничники.

За содействие нелегальным мигрантам были задержаны четыре человека. Детали не уточняются.

На протяжении предыдущих недель количество попыток незаконного пересечения польской границы не превышало 100 в сутки. 18 сентября в страну пытались проникнуть 130 раз, 17 сентября – 110.

12 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности улучшить отношения с Польшей.

Он переложил всю ответственность за ухудшение отношений между двумя странами на Варшаву.

В начале этого месяца Совбез Белоруссии заявлял, что Польша развернула у границы группировку в 8 тысяч бойцов.