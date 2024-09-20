«Красивый губернатор» завела 58 любовников среди подчиненныхв Китае

В Китае у чиновницы Чжун Ян, осужденной за коррупцию, оказалось 58 сексуальных партнеров среди подчиненных. Об этом в пятницу, 20 сентября, сообщает South China Morning Post.

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52-летняя Ян ранее возглавляла автономный район Цяньнань-Буи-Мяоского автономного округа провинции Гуйчжоу. В то время она была известна как «красивый губернатор» из-за своей яркой внешности. У нее не было ни мужа, ни детей.

Женщина полюбилась местным фермерам за оказанную большую помощь. Известно также, что она поддерживала нуждающихся пожилых людей из своих личных средств. Однако в январе 2023 года вышел документальный фильм, разоблачающий эту чиновницу. Согласно репортажу, Чжун брала взятки, часто посещала ночные клубы и имела 58 любовниц.

В фильме сообщается, что некоторые чиновники вступали в интимные отношения с ней, чтобы получить определенные привилегии, а другие делали это из страха. Она организовывала совместные командировки с подчиненным, который ей особенно нравился, и заставляла его работать допоздна, чтобы получить возможность побыть с ней наедине.

Женщину обвинили в получении взяток на сумму около 60 миллионов юаней — примерно 786 миллионов рублей. Ее обязали выплатить штраф, исключили из китайской партии и приговорили к 13 годам тюремного заключения, передает South China Morning Post.