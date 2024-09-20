В США испугались возможности Китая «взорвать весь мир»

Израиль своей операцией в Ливане открыл ящик Пандоры, и Китай, если захочет, сможет таким образом «взорвать весь мир». Об этом заявил американский журналист Гордон Чанг, слова которого приводит Telegram-канал «Пул N3».

17 сентября пейджеры членов ливанского движения «Хезболла» начали массово взрываться. Вторая волна взрывов 18 сентября затронула телефоны и другие устройства на солнечных батареях и литий-ионных аккумуляторах. Жертвами атак стали более 20 человек, около четырех тысяч пострадали. В Ливане считают, что за атаками 17-18 сентября стоит Израиль. Израильские власти официально не комментировали ситуацию.

Гордон Чанг отметил, что для того, чтобы совершить такую масштабную операцию в Ливане, израильским спецслужбам пришлось внедриться в цепочку поставок и начинить взрывчаткой технику. Однако Китаю не нужно будет куда-то внедряться, так как там уже и так производится большинство технических устройств, поставляемых на мировые рынки.

«Так что мы говорим не только о пейджерах и рациях, но и про домашние солнечные электростанции. Даже ваш тостер и другие устройства могут быть начинены взрывчаткой. Все, что мы покупаем у Китая, может стать оружием против США», - констатировал журналист.

Он также обратил внимание на то, что США покупают у Китая беспилотники, которыми пользуется в том числе и ФБР.

«На самом деле проникновение в США уже произошло. Все, что вы покупаете у Китая, может передавать ему данные. Это означает, что Китай может остановить ваше сердце, отключив кардиостимулятор, закрыть вашу входную дверь, и даже фактически столкнуть вашу машину с обрыва», - предупредил Чанг.

Ранее Китай заявил, что НАТО создает нестабильность вблизи его берегов. В июле представитель МИД КНР отметил, что альянсу «не следует создавать хаос в Азиатско-Тихоокеанском регионе после того, как он создал беспорядки в Европе».