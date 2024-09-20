Глава Гагаузии объяснила, почему прервала визит в Россию

Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул заявила, что прервала визит в РФ из-за судебного процесса в Кишиневе. News.ru

«Сегодня я должна была выступать на Евразийском женском форуме в Питере, но из-за судебного заседания мне пришлось прилететь обратно, потому что я не имею права пропускать ни одного заседания», — отметила она. RT на русском

Гуцул добавила, что на мероприятии должна была выступить с речью от Гагаузской автономии. Она выразила надежду на реализацию «всего упущенного» в будущем. Газета.Ru