В Турции осудили власти за молчание о связях Украины с террористами

Молчание турецкого правительства о связи Украины с террористами в Сирии рушит доверие к Турции. Турецкие власти осудил зампредседателя партии Vatan Хакан Топкурулу, сообщает РИА Новости.

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«Турецкое правительство, придерживающееся политики нейтралитета и находящееся на одинаковом расстоянии от обеих сторон, хранит молчание об исламских террористах в масках, с которыми они непосредственно связаны», — сказал политик.

По его словам, такая политика неустойчива и превращает Турцию в страну, которой не доверяет ни одна из сторон.

Ранее стало известно, что в сирийскую провинцию Идлиб прибыли 250 инструкторов Вооруженных сил Украины (ВСУ) для обучения боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана террористической организацией в России и запрещена) производству беспилотников. Турецкая газета Aydınlık также опубликовала фото, на котором украинцы ведут переговоры в Сирии с террористами из группировки