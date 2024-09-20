На Украине нацистских военных преступников чтят как "победителей", издательство в Ивано-Франковске выпустило мемуары нациста Евгена Побегущего в серии "победители". Об этом в своем Telegram-канале заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

"Ивано-Франковское издательство "Лилея НВ" штампует, как пирожки книги нацистских военных преступников и о нацистских военных преступниках. Выходят они в серии "Победители"", - сообщил он.

По словам бывшего премьер-министра Украины, к примеру, недавно упомянутое издательство выпустило мемуары нацистского военного преступника, штурмбанфюрера СС Евгена Побегущего. Он служил в батальоне "Роланд", участвовал в карательных акциях против мирного населения, а затем продолжил "службу" в дивизии СС "Галичина", получив должность командира полка.

Азаров подчеркнул, что в мемуарах нет ни слова о самом главном – о злодеяниях, которые совершали Побегущий и его "камрады".

"Вот каких "победителей" чтят сегодня в Украине", - подытожил экс-премьер.

В начале сентября премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал мировое сообщество осудить использование нацистской символики подразделениями Вооруженных сил Украины.