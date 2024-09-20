Трамп пообещал «сделать Израиль снова великим»

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп во время выступления на предвыборном мероприятии пообещал «сделать Израиль снова великим» в случае своей победы на выборах. Его слова передает телеканал CNN.

© Lenta.ru

«Вам нужно победить [вице-президента США] Камалу Харрис больше, чем кого-либо другого на земле», — сказал политик, обращаясь к еврейским избирателям.

Кроме того, бывший американский лидер предрек уничтожение Израиля в случае победы Харрис на выборах. Он подчеркнул, что государство перестанет существовать в течение двух лет, если действующая вице-президент одержит победу на выборах.

Трамп также сказал, что если он проиграет выборы, то евреи будут иметь к этому непосредственное отношение.