Киевлян призвали закрывать окна из-за ухудшения воздуха

Власти призвали киевлян не выходить на улицу и закрывать окна из-за ухудшения качества воздуха. Об этом сообщает «РБК-Украина».

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Сообщается, что с утра в столице фиксируют временное ухудшение состояния воздуха. Вероятной причиной называют пожары в экосистеме Киевской области. Киевлянам рекомендуют закрыть окна, ограничить пребывание на улице, пить много воды и, если есть очиститель воздуха, включить его на максимум.

Ранее синоптик допустил быстрое распространение радиоактивных веществ из Чернобыля из-за пожара. Он сообщил, что из-за пожара и тления торфяников в Броварском районе Киевской области может ухудшиться качество воздуха, ощущаться смог.