Названо условие начала переговоров США и Ирана

Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов заявил, что прямые переговоры США и Ирана, касающиеся ядерного оружия, могут начаться даже в случае победы кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на выборах США. Его слова передает РИА Новости.

© Газета.Ru

"Считается, что Тегеран практически разработал свое ядерное устройство. В основном об этом заявляют в Израиле. Поэтому не только американцы, а вообще весь коллективный Запад заинтересован в том, чтобы иранцы остановили исследования в данном направлении", - поделился политолог.

Он добавил, что в случае победы Трампа переговоры пройдут труднее, но он не сможет их полностью заблокировать, так как на кону стоит слишком многое.

До этого президент исламской республики Масуд Пезешкиан на пресс-конференции заявил, что у Ирана нет стремления обладать ядерным оружием, однако страна сталкивается с внешними угрозами. По словам Пезешкиана, если у Тегерана не будет ракет, то западные страны будут сбрасывать на Иран бомбы, как и на сектор Газа.