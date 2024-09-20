Политолог оценил вероятность взрывов гаджетов по всему миру

Политолог, руководитель экспертного совета Экспертного института социологических исследований Глеб Кузнецов рассказал «Ленте.ру», что после взрывов пейджеров в Ливане подобные инциденты могут произойти по всему миру.

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По словам Кузнецова, разведка Израиля «Моссад» организовала массовое производство таких гаджетов, и завод по их производству не мог сделать только пять тысяч пейджеров и сто радиостанций.

«Скорее всего, он (завод. — «Газета.Ru») функционировал ежедневно в течение многих лет, и неизвестно, что еще производилось на нем», — пояснил эксперт.

Кузнецов уточнил, что подобные происшествия могут произойти где угодно, так как традиционные способы обеспечения безопасности не смогут их предотвратить.

Вечером 17 сентября у тысяч членов «Хезболлы» взорвались личные пейджеры. В результате пострадали не менее 4 тысяч человек.

Ранее Макрон обратился к Нетаньяху из-за планирования Израилем операции против «Хезболлы».