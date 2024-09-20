Глава Еврокомиссии прибыла в Киев

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла с официальным визитом в украинскую столицу Киев.

Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter).

«Я приехала сюда, чтобы обсудить поддержку Европы. От подготовки к зиме до обороны, присоединения и прогресса в получении кредитов от G7», — написала она.

Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен запланировала встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским для обсуждения с ним энергетической безопасности Украины.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз (ЕС) выделил дополнительную помощь для энергетической инфраструктуры Украины в размере 160 миллионов евро.