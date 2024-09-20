Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прикрывает массовые похищения и убийства на Украине. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.

"Фон Дер Лгунья приехал в Киев. Чинить отопление. Она будет игнорировать массовые похищения, убийства, заключения в тюрьму и убийства журналистов, коррупцию, воровство денег налогоплательщиков Европейского союза и тот факт, что она поддерживает диктатора", - написал он.

Боуз отметил, что именно в этом и проявляются "ценности" Европы.

20 сентября в Киев с визитом прибыла глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Накануне о готовящемся визите фон дер Ляйен писала французская газета Le Figaro. Представитель регионального содружества поделилась своими планами в ходе пресс-конференции в Брюсселе. Кроме того, фон дер Ляйен анонсировала выделение €160 млн для помощи Киеву. Эти средства направят на поддержание безопасности государства в энергетической сфере.