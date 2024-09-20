Пока вы спали: санкции Зеленского в отношении России и обвинение КНР США в нарушениях

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Украина ввела санкции против КСИР и 42 юрлиц из Ирана, Китая, ОАЭ и России

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях в отношении 42 юридических лиц и 6 физических лиц из Ирана, Китая, ОАЭ и РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

Среди юрлиц в списке присутствуют Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР), компании из Ирана, Китая и ОАЭ. Из физических лиц в документе указан начальник Государственного центра беспилотной авиации Министерства обороны РФ Александр Федорко.

Ограничительные меры предполагают блокирование активов, запрет деятельности на территории страны, прекращение торговых и финансовых операций с Украиной, запрет вывода капитала за пределы Украины и другие. Санкции вводятся сроком на 10 лет.

США заявили о намерении ужесточить санкции против российской нефти

Вашингтонская администрация нацелена на активизацию усилий по ограничению поставок для оборонно-промышленного комплекса РФ, а также по препятствованию российскому экспорту энергоносителей, пишет ТАСС со ссылкой на заместителя помощника президента США по национальной безопасности Далипа Сингха.

Говоря о попытках США оказать санкционное давление на Россию, он отметил:

"Я думаю, это включает два направления деятельности: обезвредить российскую военную машину и лишить ее финансирования. Нашими инструментами являются санкции и меры экспортного контроля". "Обезвреживание российской военной машины зависит от изменения заинтересованности третьих стран, производящих компоненты, которые в итоге оказываются непосредственно на поле боя в интересах России, или от транзитной доставки грузов. В этом отношении Китай является самым злостным нарушителем нашего санкционного режима, но это также Индия, Турция, Объединенные Арабские Эмираты и другие страны", - приводит ТАСС слова Сингха.

ABC: Израиль 15 лет готовил операцию по подрыву пейджеров в Ливане

Израиль на протяжении 15 лет планировал операцию по подрыву пейджеров на ливанской территории, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал ABC.

Источники телеканала подтвердили, что еврейское государство причастно к производству устройств связи, которые сдетонировали в разных районах Ливана. Для этого Израиль создал несколько подставных компаний, которые якобы имели отношение к изготовлению пейджеров.

Отмечается, что одной из таких организаций являлась зарегистрированная в Будапеште BAC Consulting.

Названы четыре всадника экономического апокалипсиса в Германии

Немцы превратили в ключевой политический вопрос упадок экономики в стране, пишет Газета.ru со ссылкой на Politico.

«Немцы постепенно свыкаются с реальностью», — говорится в статье.

В материале назвали четырех всадников экономического апокалипсиса. Это исход крупных предприятий, быстрое ухудшение демографической ситуации, разрушение инфраструктуры и недостаток инноваций.

В публикации также говорится, что до этого жители ФРГ долгое время предпочитали не замечать разрушение экономики. Но теперь они оказались в шоковом состоянии.

КНР заявила о нарушении США принципа «одного Китая»

США серьезно нарушают принцип "одного Китая", планируя очередные поставки вооружений на остров Тайвань, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Министерства обороны КНР Чжан Сяогана.

"Поставки оружия китайскому региону Тайвань, осуществляемые США, серьезно нарушают принцип "одного Китая" и трех совместных коммюнике. <...> Это серьезно ущемляет суверенитет КНР и ее интересы в области безопасности, существенно подрывает мир и стабильность в Тайваньском проливе", - цитирует агентство Чжан Сяогана.

Он также подчеркнул, что Пекин выражает решительное недовольство и уже сделал американским властям серьезное представление по этому поводу.