КНР заявила о нарушении США принципа "одного Китая"
США серьезно нарушают принцип "одного Китая", планируя очередные поставки вооружений на остров Тайвань. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны КНР Чжан Сяоган.
"Поставки оружия китайскому региону Тайвань, осуществляемые США, серьезно нарушают принцип "одного Китая" и трех совместных коммюнике. <...> Это серьезно ущемляет суверенитет КНР и ее интересы в области безопасности, существенно подрывает мир и стабильность в Тайваньском проливе", - говорится в заявлении Чжан Сяогана, опубликованном на странице военного ведомства Китая в социальной сети WeChat.
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Официальный представитель подчеркнул, что Пекин выражает решительное недовольство и уже сделал американским властям серьезное представление по этому поводу.
"Соединенные Штаты подают крайне неверный сигнал сепаратистам, используя вооружения для оказания им поддержки, - добавил он. - Тем самым США шаг за шагом подталкивают Тайвань к военной агрессии".
Чжан Сяоган назвал сторонников независимости Тайваня "крупнейшей злокачественной опухолью" для мира и стабильности в регионе. Он напомнил, что тайваньский вопрос - это красная линия в китайско-американских отношениях, которую нельзя переступать.
"Мы настаиваем на том, чтобы Соединенные Штаты эффективно выполняли свои обязательства и не поддерживали независимость Тайваня, отказались от военных контактов с Тайбэем", - уточнил представитель оборонного ведомства. По его словам, Вашингтон должен "предпринять практические действия для поддержания стабильного, здорового и устойчивого развития отношений между Китаем и США, а также их вооруженными силами".
"Народно-освободительная армия Китая продолжит усиливать военную подготовку и боеготовность. Мы примем решительные, эффективные меры, будем твердо пресекать любые попытки сепаратистов обеспечить так называемую независимость Тайваня, как и вмешательство внешних сил", - подытожил Чжан Сяоган.
Поставки вооружений Тайбэю
Ранее Госдепартамент одобрил возможную продажу Тайваню различных запчастей, в том числе для авиации, на $228 млн. У Конгресса есть 30 дней на рассмотрение потенциальной сделки и ее возможное блокирование.
Военно-техническое сотрудничество Вашингтона с Тайбэем вызывает обеспокоенность Пекина. Тайвань с 1949 года управляется собственной администрацией, но, согласно официальной позиции, поддерживаемой большинством государств, в том числе Россией, считается одной из китайских провинций. США разорвали дипломатические отношения с тайваньской стороной в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон продолжает поддерживать контакты с Тайбэем и поставляет острову вооружения.