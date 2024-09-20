КНР заявила о нарушении США принципа "одного Китая"

США серьезно нарушают принцип "одного Китая", планируя очередные поставки вооружений на остров Тайвань. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны КНР Чжан Сяоган.

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"Поставки оружия китайскому региону Тайвань, осуществляемые США, серьезно нарушают принцип "одного Китая" и трех совместных коммюнике. <...> Это серьезно ущемляет суверенитет КНР и ее интересы в области безопасности, существенно подрывает мир и стабильность в Тайваньском проливе", - говорится в заявлении Чжан Сяогана, опубликованном на странице военного ведомства Китая в социальной сети WeChat.

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Официальный представитель подчеркнул, что Пекин выражает решительное недовольство и уже сделал американским властям серьезное представление по этому поводу.

"Соединенные Штаты подают крайне неверный сигнал сепаратистам, используя вооружения для оказания им поддержки, - добавил он. - Тем самым США шаг за шагом подталкивают Тайвань к военной агрессии".

Чжан Сяоган назвал сторонников независимости Тайваня "крупнейшей злокачественной опухолью" для мира и стабильности в регионе. Он напомнил, что тайваньский вопрос - это красная линия в китайско-американских отношениях, которую нельзя переступать.

"Мы настаиваем на том, чтобы Соединенные Штаты эффективно выполняли свои обязательства и не поддерживали независимость Тайваня, отказались от военных контактов с Тайбэем", - уточнил представитель оборонного ведомства. По его словам, Вашингтон должен "предпринять практические действия для поддержания стабильного, здорового и устойчивого развития отношений между Китаем и США, а также их вооруженными силами".

"Народно-освободительная армия Китая продолжит усиливать военную подготовку и боеготовность. Мы примем решительные, эффективные меры, будем твердо пресекать любые попытки сепаратистов обеспечить так называемую независимость Тайваня, как и вмешательство внешних сил", - подытожил Чжан Сяоган.

Поставки вооружений Тайбэю

Ранее Госдепартамент одобрил возможную продажу Тайваню различных запчастей, в том числе для авиации, на $228 млн. У Конгресса есть 30 дней на рассмотрение потенциальной сделки и ее возможное блокирование.

Военно-техническое сотрудничество Вашингтона с Тайбэем вызывает обеспокоенность Пекина. Тайвань с 1949 года управляется собственной администрацией, но, согласно официальной позиции, поддерживаемой большинством государств, в том числе Россией, считается одной из китайских провинций. США разорвали дипломатические отношения с тайваньской стороной в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон продолжает поддерживать контакты с Тайбэем и поставляет острову вооружения.