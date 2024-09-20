В Нидерландах изучат возможность высылки украинских уклонистов на родину

Нидерланды изучат возможность отправки на родину украинских мужчин призывного возраста, в том числе уклонистов. Об этом сообщил премьер-министр страны Дик Схоф, передает газета De Volkskrant.

Такое заявление он сделал в ответ на просьбу лидера Партии свободы (PVV) Герт Вилдерса. В то же время Схоф подчеркнул, что в данном вопросе необходимо быть «чрезвычайно осторожными».

По данным Национального бюро статистики, по состоянию на ноябрь 2023 года в Нидерландах проживали почти 19 000 украинцев призывного возраста. При этом всего на конец прошлого года в стране зарегистрировано почти 39 000 мужчин из Украины.

Ранее на Украине задержали сотрудницу правоохранительных органов, помогавшую уклонистам сбегать из страны. По данным следствия, на пограничном пункте пропуска в Волыни женщина не вносила сведения о мужчинах, покидающих страну. Стоимость данной услуги правоохранителя составляла 3,5 тысячи долларов.