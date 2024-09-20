Израильские спецслужбы как минимум 15 лет планировали операцию по подрыву пейджеров в Ливане, сообщает американский телеканал ABC со ссылкой на источник в разведке США. По его информации, в подготовке участвовали подставные компании, связанные с офицерами МОССАДа.

Израиль приложил руку к производству пейджеров , которые на этой неделе взорвались у «Хезболлы», причем подобная операция по «перекрытию цепочки поставок» планировалась как минимум 15 лет <...>. Источник подтвердил, что в планировании атаки участвовали подставные компании, в которых участвовали многочисленные сотрудники израильской разведки и их активы, прикрывавшие законную компанию, производившую пейджеры, — говорится в статье.

Источник также уточнил, что далеко не все, кто был занят в этой кампании, знали, чем на самом деле занимаются и на кого работают. Утверждается, что одной из таких фирм была зарегистрированная в Венгрии BAC Consulting, заключившая контракт на производство пейджеров под тайваньским брендом Gold Apollo.

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17 сентября в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. В результате пострадали не менее четырех тысяч человек, 11 спасти не удалось, включая восьмилетнего ребенка и сына одного из лидеров «Хезболлы». Взрывы продолжились 18 сентября: следом за пейджерами и радиоприемниками начали взрываться ноутбуки, рации и сотовые телефоны. Ливан и «Хезболла» обвинили Израиль в организации взрывов.

19 сентября Главное управление гражданской авиации Ливана издало новую директиву, запрещающую пассажирам проносить пейджеры и рации на борт самолетов. Запрет распространяется на грузовой, зарегистрированный и ручной багаж, проходящий через международный аэропорт Бейрута имени Рафика Харири.