Польша может отдать принадлежавшие ранее Германии территории под мандат ООН, затем на них можно провести референдум. Так в беседе с РИА Новости депутат Госдумы Леонид Ивлев прокомментировал предложение главы МИД Польши Радослава Сикорского передать Крым под мандат ООН.

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«Пусть Сикорский вспомнит о переданных Польше по решению (Иосифа) Сталина землях Пруссии, Силезии, Померании, Восточном Бранденбурге, вольном городе Данциге. Может, пора отдать принадлежавшие некогда Германии земли сначала под мандат ООН, а затем провести там референдум», - подчеркнул он.

Ивлев подчеркнул, что Крым исторически является территорией России.

Украина требует компенсацию от Польши

До этого глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Крым можно передать под мандат ООН для подготовки «честного» референдума о статусе полуострова, который может пройти через 20 лет.

В свою очередь, замглавы комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев сообщал, что Запад «давит» на Украину из-за стремления Киева вернуть государство к границам 1991 года.

Ранее в офисе Зеленского ответили МИД Польши на предложение по Крыму.