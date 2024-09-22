В ЕС заявили, что будут сотрудничать с Молдавией при любом исходе референдума

Посол ЕС в Молдавии Янис Мажейкс заявил, что провал предстоящего 20 октября референдума о вступлении Молдавии в ЕС не повлияет на сотрудничество Брюсселя с республикой.

"В случае негативного исхода, для которого, честно говоря, я не вижу предпосылок, нам надо будет смотреть, как работать дальше. Но я могу заверить, что вне зависимости от исхода референдума мы будем работать с тем результатом, который будет, продолжим сотрудничать с Молдавией", - сказал Мажейкс в эфире телеканала Exclusiv TV.

Он напомнил, что в прошлом некоторые правительства были не готовы взаимодействовать с ЕС, и тогда Брюссель сотрудничал со СМИ, неправительственными организациями и бизнесом. При этом дипломат признал, что хотя в ЕС нет четких правил когда проводить такой референдум, большинство стран, вступивших в сообщество, проводило плебисцит уже после завершения переговоров.

В конце 2023 года Санду заявила о намерении баллотироваться на второй срок и предложила организовать в день выборов референдум о вступлении в ЕС и внести его результаты в Конституцию, чтобы сделать взятый властями курс евроинтеграции необратимым. Оппозиционные партии заявили, что будут бойкотировать плебисцит, напомнив главе государства, что согласно Конституции никакая идеология не может устанавливаться в качестве официальной государственной. Они обратили внимание, что переговоры с Брюсселем еще не начались и населению, которое должно принять решение, еще неизвестны условия вступления в ЕС. Также они заметили, что минимальная явка на референдуме составляет всего треть от общего числа избирателей, а это позволяет принять решение об изменении конституции голосами всего 17% электората.

Оппозиция также обвинила президента в намерении использовать плебисцит, чтобы остановить падение своей популярности на фоне тяжелого экономического кризиса и акций протеста, участники которых требуют отставки Санду, правительства и досрочных выборов в парламент. Со своей стороны, президент обвинила оппозицию в подготовке государственного переворота и выступила за предоставление дополнительных полномочий спецслужбам. В Молдавии были арестованы десятки активистов разных партий, приостановлено вещание 13 телеканалов, предоставлявших эфир оппозиции, и заблокированы десятки информационных порталов.