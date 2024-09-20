В США заявили о наличии у Харрис синдрома самозванца

Вице-президент США и кандидат на пост главы государства Камала Харрис может поставить исторический антирекорд по количеству предвыборных интервью, что может быть связано с синдромом самозванца. Об этом сообщает издание New York Post.

Харрис готова применить оружие в случае проникновения чужака в ее дом

Утверждается, что «тревожная» Харрис на данный момент раздала в три раза меньше интервью, чем ее соперник на выборах Дональд Трамп, что чревато падением ее популярности среди американских избирателей. По мнению психиатра Кэрол Либерман, это может быть связано с наличием у Харрис синдрома самозванца.

«Ее хихиканье, гримасы и широкие движения руками — проявления этой тревожности», — сказала психиатр.

Данный синдром отличается наличием у человека сомнений в своих способностях и преуменьшении собственной значимости и компетентности.

Ранее Камала Харрис заявила, что застрелит каждого, кто ворвется в ее дом. Такое заявление она сделала на предвыборном мероприятии, когда телеведущая Опра Уинфри указала, что Харрис владеет оружием.