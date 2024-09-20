Харрис рассказала, в каком случае готова применить оружие

Вице-президент США, кандидат на высший государственный пост от демократов Камала Харрис заверила, что если кто-то проникнет незаконно в ее дом, то против него будет применено огнестрельное оружие.

"Я тоже являюсь владелицей огнестрельного оружия. [Кандидат в вице-президенты США от демократов] Тим Уолц является владельцем огнестрельного оружия", - сказала она в четверг, отвечая на вопросы телеведущией Опры Уинфри.

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"Если кто-нибудь ворвется ко мне в дом, то получит пулю. Мне, наверное, не следовало этого говорить. Но мои помощники потом разберутся с этим", - добавила Харрис на мероприятии в штате Мичиган.

Кандидат в президенты от демократов отметила, что не стремится ограничить право американцев на владение огнестрельным оружием, которое гарантирует Вторая поправка к Конституции США. Вместе с тем она дала понять, что намерена ужесточить контроль над оборотом огнестрельного оружия в стране.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять действующий американский лидер Джо Байден. Однако после провального выступления на июньских теледебатах с Дональдом Трампом, ставшим впоследствии кандидатом от Республиканской партии, нынешний хозяин Белого дома под нажимом однопартийцев был вынужден сойти с дистанции. Он поддержал выдвижение Харрис, и в августе ее утвердили кандидатом на высший государственный пост от демократов.