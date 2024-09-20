Трамп заявил о ключевом значении исхода выборов в США для Израиля

Результаты выборов президента США будут иметь для будущего Израиля ключевое значение, считает кандидат на высший государственный пост от Республиканской партии Дональд Трамп. Такую оценку он озвучил, выступая в четверг в Вашингтоне на мероприятии по борьбе с антисемитизмом.

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"Это самые важные выборы в американской истории, но это также самые важные выборы в истории Израиля. Выборы в США являются самыми важными в истории Израиля", - утверждал республиканец.

Трамп считает, что Израиль будет уничтожен в случае победы Харрис на выборах

При этом Трамп обрушился с критикой на администрацию президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис, являющейся кандидатом на высший государственный пост от Демократической партии. Трамп в очередной раз озвучил предположение о том, что обострения конфликта в секторе Газа и украинского кризиса не произошло бы, если у власти в Вашингтоне по итогам предыдущих выборов в 2020 году находился бы он.

По мнению республиканца, Харрис "не сделала совершенно ничего, пальцем не пошевелила" для борьбы с антисемитизмом в США на фоне пропалестинских протестов.

"Если я одержу победу, Израиль будет в безопасности, и мы остановим распространение антисемитизма в Америке, - утверждал Трамп. - Но если я проиграю, то я уверен, что Израиль перестанет существовать, этого нельзя допустить".

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять Байден, однако после его провального выступления на июньских дебатах с Трампом среди демократов стали звучать призывы к нему отказаться от борьбы. 21 июля Байден принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение Харрис на высший государственный пост. В августе она стала кандидатом в президенты от демократов, ее основным соперником на выборах будет Трамп.