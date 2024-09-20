В Британии испугались «возможности» Путина взорвать миллионы iPhone по всему миру

Директор Института исследований кризисов в Оксфорде Марк Алмонд высказал предположение, что операция Израиля по подрыву пейджеров в Ливане может стать новой формой ведения войн. Свою точку зрения он обрисовал в британской Daily Mail.

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Оценивая внезапность операции, эксперт назвал одновременный вывод из строя многих бойцов движения «Хезболла» «Перл-Харбором XXI века». Он указал, что в мировой истории не было случаев, когда какая-либо страна длительное время монопольно обладала новой военной технологией.

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«Сколько времени пройдет, прежде чем президент России Владимир Путин или руководитель Китая Си Цзиньпин придумают, как заставить миллионы iPhone по всему миру сгореть в карманах их врагов?» — задался Алмонд вопросом.

17 сентября по всему Ливану массово взорвались пейджеры. Сдетонировавшие устройства связи принадлежали членам шиитской милиции движения «Хезболла». Ранения получили более двух тысяч людей, включая посла Ирана.

Генсек «Хезболлы» Хасан Насралла счел произошедшее терактом, ведущим к объявлению войны. Он предупредил, что атаки Израиля повлекут за собой «справедливое наказание».