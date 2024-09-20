США признали, что они не способны противостоять кибератакам и атакам хакеров

Член комитета по иностранным делам Палаты представителей США Дин Филлипс признал, что страна не способна полностью защитить себя от кибератак и хакерских атак. Об этом он сообщил в интервью телеканалу CNN.

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«Никто не может гарантировать полную защиту от кибератак и хакерских нападений. Это факт», - отметил он.

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По мнению Филлипса, такие атаки направлены на углубление противоречий в американском обществе, усиливая разногласия между политическими силами.

«Если демократы и республиканцы поддадутся провокациям и начнут обвинять друг друга, это станет единственным способом, которым наши противники смогут одержать победу. Я считаю, что этот вопрос необходимо обсудить уже сейчас», — подчеркнул политик.

Ранее, военно-морские силы США представили стратегию подготовки к возможным военным действиям против Китая, которые могут начаться к 2027 году. В этом плане также упоминается флот России как потенциальная угроза. Цель стратегии — укрепить преимущества американского военно-морского флота.