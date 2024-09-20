В США рассказали о сроках окончания войны в Газе

Официальные лица США не ждут, что палестинская организация ХАМАС и Израиль смогут заключить мирное соглашение при президентстве Джо Байдена. Об этом со ссылкой на источник сообщает издание The Wall Street Journal (WSJ).

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«Несмотря на месяцы кропотливых усилий, высокопоставленные официальные лица США говорят, что не ждут соглашения Израиля и ХАМАС о прекращении огня и освобождении заложников до окончания срока полномочий Байдена», — указано в материале.

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Источник также отметил, что на данный момент сделки между Израилем и ХАМАС «не предвидится». При этом уверенности в том, что соглашение когда-нибудь будет заключено, а война в Газе окончится, нет. Собеседник издания также отметил, что стороны заняли «выжидательные» позиции до завершения президентских выборов в США.

Ранее официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх заявила, что власти США не поддерживают и осуждают военные операции Израиля в секторе Газа и Ливане. Она также отметила, что США выступают против действий, которые могут помешать деэскалации конфликта на Ближнем Востоке.