Зеленский ввел санкции против компаний из России, Китая, ОАЭ и Ирана

Украинский лидер Владимир Зеленский подписал указы о введении на десять лет санкций в отношении 42 юридических и шести физических лиц.

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Санкции введены в отношении транспортных, производственно-торговых, строительных, инвестиционно-промышленных компаний, зарегистрированных в России, Китае, ОАЭ, Иране. В частности, Киев ввел санкции против российского завода судовой светотехники «Маяк» и Казанского государственного казенного порохового завода.

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Также в санкционные списки включены граждане России Игорь Дюгуров, Валентина Григорьева, Лилия Алимова, Александр Федорко, гражданин Китая Фань Ян и гражданин Ирана Джан Горбани Хамидреза, передает РИА «Новости».

Летом Зеленский подписал указы о введении десятилетних санкций против 367 юридических лиц, в основном российских, в том числе против ВТБ, «Алросы» и «Русала».