Секретная служба США расследует пост Маска об угрозах Байдену и Харрис

Секретная служба США начала расследование в отношении поста главы Tesla и SpaceX Илона Маска в X об угрозах американскому президенту Джо Байдену и кандидату в главы страны от Демократической партии Камалы Харрис. Об этом сообщает Bloomberg.

Ранее один из пользователей X задался вопросом, почему Трампа пытаются убить. Маск, отвечая ему, написал, что «никто не пытается убить Байдена и Харрис», поставив в конце знаки вопроса. Позже бизнесмен удалил свой пост из-за обрушившейся на него критики, указав, что это была лишь шутка. Несмотря на это, слова Маска заинтересовали Секретную службу США и она начала расследование.

«Секретная служба проводит расследование, когда пытается определить, представляет ли человек непосредственную угрозу для одного из их подзащитных. Угроза президенту или вице-президенту США является уголовным преступлением, которое может повлечь за собой крупный штраф или до пяти лет лишения свободы», — говорится в тексте.

В Секретной службе Bloomberg подтвердили, что записи о посте Маска «собраны для правоохранительных целей, но деталей не раскрыли, заявив, что это может помешать «исполнительному производству». При этом в агентстве считают, что бизнесмена вряд ли ждут серьезные последствия.