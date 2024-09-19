Азербайджан обвинил США в искажении фактов, связанных с республикой

В слушаниях комиссии Конгресса США открыто искажаются и фальсифицируются все факты, связанные с Азербайджаном, заявили в МИД республики. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В четверг, 19 сентября, в комиссии США по правам человека прошли слушания под названием «Права человека в Азербайджане после падения Нагорного Карабаха». На них были приглашены бывшие жители непризнанной НКР.

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«Это очередное проявление того, как некоторые группы в Конгрессе США, демонстрируя явное неуважение к суверенитету и территориальной целостности Азербайджана, искажают ситуацию в республике под прикрытием прав человека», — подчеркнули в МИД.

Дипломаты отметили, что подобные мероприятия уже давно стали обычным явлением для Конгресса США. Они предположили, что их целью является обострение азербайджано-американских отношений.