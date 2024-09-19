В Хельсинки воры пробрались на принадлежащую россиянам спортивную арену

Воры проникли на крупнейший крытый спортивно-концертный комплекс в Хельсинки — Helsinki Hall. При этом объект принадлежит россиянам, из-за чего простаивает с начала 2022 года. Об этом сообщает Helsingin Sanomat.

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Как объяснил представитель управляющей компании Кай Паананен, у арены была взломана крыша. Он также подтвердил, что на объект проникли воры, однако других подробностей Паананен не предоставил.

«На данный момент я не хочу комментировать ситуацию, но это правда, что воры проникли на арену», — заявил он.

В данный момент инцидент расследует полиция. При этом источник сообщает, что из-за неуплаты налогов на электроэнергию не все устройства безопасности Helsinki Hall работают. После инцидента со взломом на арене организовали постоянное патрулирование территории.