Шторм «Борис» достиг Италии

Шторм «Борис», вызвавший наводнения в Центральной Европе, достиг Италии
Шторм «Борис», вызвавший наводнения в Центральной и Восточной Европе, достиг северной части Италии.
Об этом пишет Il Fatto Quotidiano.
В области Эмилия-Романья из-за наводнения эвакуированы более тысячи жителей. Сообщается, что два человека пропали без вести после прорыва дамбы.
В регионе отменены занятия в школах, отмечаются перебои в железнодорожном сообщении.
Наводнение в Центральной и Восточной Европе было вызвано штормом «Борис». Оно также затронуло Польшу, Румынию, Австрию, Чехию, Венгрию и Словакию. По данным The Guardian, в результате наводнения в Европе погибли не менее 24 человек.
Ранее стало известно, что Польша получит половину из выделенных ЕС €10 млрд на восстановление инфраструктуры пострадавших от наводнений стран Центральной Европы.