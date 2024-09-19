Шторм «Борис» достиг Италии

Шторм «Борис», вызвавший наводнения в Центральной и Восточной Европе, достиг северной части Италии.

Об этом пишет Il Fatto Quotidiano.

В области Эмилия-Романья из-за наводнения эвакуированы более тысячи жителей. Сообщается, что два человека пропали без вести после прорыва дамбы.

В регионе отменены занятия в школах, отмечаются перебои в железнодорожном сообщении.

Наводнение в Центральной и Восточной Европе было вызвано штормом «Борис». Оно также затронуло Польшу, Румынию, Австрию, Чехию, Венгрию и Словакию. По данным The Guardian, в результате наводнения в Европе погибли не менее 24 человек.

Ранее стало известно, что Польша получит половину из выделенных ЕС €10 млрд на восстановление инфраструктуры пострадавших от наводнений стран Центральной Европы.