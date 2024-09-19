Латвия запретила русский язык в банкоматах

Сейм Латвии в четверг, 19 сентября, принял поправки к закону «О кредитных учреждениях», согласно которым в банкоматах латвийских коммерческих банков больше не будет русского языка. Об этом пишет латвийский портал Mixnews.

По данным портала, наличные платежи по-прежнему актуальны в республике: по данным исследования Банка Латвии «Радар платежей», в феврале 2024 года на наличные платежи приходилось в среднем 23% ежедневных платежей.

Согласно поправкам, отныне банкоматы кредитных учреждений должны быть установлены на латышском языке (в том числе на латгальском), а также могут быть установлены на официальных языках стран-членов ЕС, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD) или стран-кандидатов.

Журналисты пояснили, что поправки в целом направлены на то, чтобы обеспечить доступность наличных денег для населения на всей территории Латвии.

Ранее сообщалось, что в Латвии в 2023 году было 4,9 банкомата на 10 000 жителей, что является одним из самых низких показателей в Европе.