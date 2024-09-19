Трамп отменил встречу с Дудой в Пенсильвании

Предвыборный штаб кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа отменил его ранее намеченную на 22 сентября встречу с польским лидером Анджеем Дудой в штате Пенсильвания. Об этом сообщила радиостанция Polskie Radio со ссылкой на представителя штаба, знакомого с планами бывшего главы Белого дома.

"[Бывший] президент [США Дональд Трамп] не примет участия в этом мероприятии", - уведомил радиостанцию представитель штаба.

Polskie Radio утверждает, что днем ранее штаб Трампа подтвердил его участие "в открытии памятника в честь солидарности и борьбы поляков за независимость после 1945 года". На этой же церемонии запланировано присутствие президента Польши. Причина такого решения Трампа неизвестна.

17 сентября портал Onet сообщил, что польский лидер и кандидат в президенты США могут встретиться 22 сентября в национальном санктуарии Ченстоховской иконы Божией Матери неподалеку от города Дойлстаун в штате Пенсильвания. Дуда будет находиться в США с 21 по 26 сентября, он примет участие в мероприятиях в рамках 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.