На Украине пожаловались на отсутствие у Запада стратегии помощи

У стран Запада нет четкой стратегии помощи Украине для победы в конфликте с Россией. Об этом заявил бывший украинский посол в США Владимир Ельченко в интервью телеканалу «Эспрессо».

Он отметил, что сейчас союзники «по капле» поставляют оружие Киеву, добавив, что нынешняя ситуация не может продолжаться бесконечно. Тем не менее, подчеркнул дипломат, Украина благодарна за оказываемую ей поддержку.

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«Без этой помощи могли бы уже не смогли существовать», — сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что задержка военной помощи со стороны Запада имеет негативные последствия для страны.

Незадолго до этого глава государства просил страны НАТО нарастить поставки средств противовоздушной обороны (ПВО) и дальнобойных ракет.