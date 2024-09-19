Суд в Венесуэле согласовал ордер на арест президента Аргентины

Венесуэльский суд согласовал ордер генпрокуратуры, запросившей меру содержания под стражей для президента Аргентины Хавьера Милея, его сестры — руководителя аппарата республики Карины Милей и министра безопасности Патрисии Бульрич в рамках расследования о захвате самолета авиакомпании Emtrasur в Буэнос-Айресе в 2022 году. Об этом сообщает «РИА Новости».

Ранее прокуратура Венесуэлы назначила двух специализированных прокуроров для исполнения ордера на арест Милея, его сестры и Бульрич по делу о захвате самолета в 2022 году. Их подозревают в краже при отягчающих обстоятельствах, отмывании средств, выведении из строя воздушного судна, незаконном лишении свободы и незаконном отчуждении собственности.

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«Запрос прокуратуры об аресте… был согласован», — говорится в заявлении Верховного суда Венесуэлы.

Напомним, что в 2022 году в аэропорту Аргентины «Эсейса» арестовали Boeing 747 венесуэльской Empresa de Transporte Aereocargo del Sur по запросу Вашингтона. В начале 2024 года Буэнос-Айрес передал самолет США. В Венесуэле утверждают, что судно было перенаправлено под видом военного рейса, что позволило обойти отсутствие разрешения на полет со стороны ИКАО в разных воздушных пространствах. Конфискованный самолет был уничтожен.