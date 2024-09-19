В США оценили возможность контактов Лаврова и Блинкена на ГА ООН

Госдепартамент США не ожидает контактов госсекретаря Энтони Блинкена и главы Министерства иностранных дел (МИД) России Сергея Лаврова на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ГА ООН). Об этом сообщил руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер, его цитирует ТАСС.

«Не ожидаю», — ответил он на вопрос, ожидают ли в Госдепартаменте контакты между Блинкеном и Лавровым.

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Ранее Сергей Лавров в ходе встречи с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич привлек ее внимание к многочисленным фактам нарушения Киевом норм международного гуманитарного права.

До этого Лавров встретился со своей северокорейской коллегой Чхве Сон Хи в Москве. Главы внешнеполитических ведомств России и Северной Кореи обменялись мнениями по дальнейшему развитию двусторонних отношений.